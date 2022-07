Neun Buden! Gladbach im DFB-Pokal im Torrausch

IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Gladbach feierte ein Schützenfest

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat zum neunten Mal in Folge die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Mannschaft des neuen Trainers Daniel Farke setzte sich beim Oberligisten SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion souverän und ohne große Mühe mit 9:1 (6:0) durch.

Marcus Thuram mit einem Hattrick (3./22./36.), Jonas Hofmann (37./45.+2) und Rami Bensebaini (45.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Kapitän Lars Stindl (47.) unmittelbar nach der Pause, Joseph Scally (59.) und Florian Neuhaus (78.) erhöhten dann vor 15.000 Zuschauern. Nico Huber gelang noch der Ehrentreffer für Oberachern (61.).

"Das war eine wirklich gute Leistung", sagte Farke: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir in der nächsten Runde stehen. Natürlich waren wir Favorit, aber es ist häufig eine unangenehme Aufgabe."

Eine Verletzung von Stindl trübte allerdings die Freude, bei dem 33-Jährigen besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss.

Farke musste bei seinem Pflichtspieldebüt als Gladbach-Coach auf Stammtorhüter Yann Sommer verzichten. Der Schweizer stand wegen Oberschenkelproblemen ebenso wie Ersatzmann Tobias Sippel (Coronafall im Umfeld) nicht zur Verfügung, deshalb kam die etatmäßige Nummer drei Moritz Nicolas zum Einsatz.

In Kou Itakura rückte zudem lediglich ein Neuzugang in die Startelf. "Es wird nichts mehr ausprobiert oder getestet. In diesem ersten Pflichtspiel müssen wir abliefern", hatte Farke vor der Partie gesagt.

Die Gladbacher, die zuletzt 2013 bei Darmstadt 98 (4:5 i.E.) in der ersten Runde gescheitert waren, gingen direkt mit der ersten Torchance in Führung. Thuram schob nach feinem Zuspiel von Stindl eiskalt ins lange Eck ein (3.). Nur wenig später vergaben Florian Neuhaus (7.) und Hofmann (10.) zwei gute Möglichkeiten, um die Führung frühzeitig auszubauen.

Oberachern zeigte sich jedoch alles andere als eingeschüchtert und versuchte gerade in der Anfangsphase durch frühes Anlaufen und schnelles Passspiel, ebenfalls zu Chancen zu gelangen, wie beispielsweise durch Rais Awell (9.).

Gladbach lässt seine Klasse aufblitzen

Mit der Führung im Rücken blitzte dann jedoch Gladbachs spielerische Klasse immer mehr auf und Thuram erhöhte zum verdienten 2:0 (22.). Erneut Thuram (36.) und Hofmann (37.) sorgten dann für die Vorentscheidung.

Kurz vor der Halbzeit kam es für Oberachern, die sich zum ersten Mal in ihrer 94-jährigen Vereinsgeschichte für den Pokal qualifiziert hatten, ganz bitter. Nach einer abgefälschten Flanke brauchte Bensebaini (45.) für seinen ersten Treffer nur den Fuß hinhalten. In der Nachspielzeit machte Hofmann (45.+2) dann noch das halbe Dutzend voll.

Nach dem Seitenwechsel ließ Gladbach auch nicht locker und legte durch Stindl (47.) und Scally (59.) weiter nach. Doch Oberachern blieb aufmerksam und erzielte durch Huber noch seinen Ehrentreffer (61.). Nur kurze Zeit später kamen die Hausherren zu einer weiteren guten Tormöglichkeit (67.). Gladbach schaltete in dieser Phase einen Gang zurück, kam durch Neuhaus aber noch zum neunten Treffer.