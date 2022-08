Harreither legt Amt bei Austria zurück

GEPA pictures/ Christian Ort

Raimund Harreither nicht mehr Austria-Vizepräsident/Archivbild

Funktionär Raimund Harreither hat sein Amt als Vizepräsident von Austria Wien aus persönlichen Gründen zurückgelegt.

Das gab der -Bundesligist am Montag bekannt. Nachfolger gibt es demnach noch keinen. Harreither begründete seinen Entschluss mit der Übergabe seines Unternehmens an die zweite Generation in seiner Familie bzw. den damit verbundenen zusätzlichen Belastungen. Er war seit 2015 Vizepräsident des österreichischen Rekord-Cupsiegers.

"Ich möchte mich bei Raimund Harreither, im Namen der gesamten Austria-Familie, für sein großartiges Engagement für seinen Herzensverein Austria Wien bedanken", sagte Austria-Präsident Frank Hensel. Harreither hat laut Aussendung das Namenssponsoring für das Wiener Nachwuchszentrum für Mädchen und Buben übernommen.

apa