Sturm bei Aufstieg gegen Benfica/Midtjylland

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Sturm würde auf Benfica oder Midtjylland treffen.

Sollte Sturm Graz die Hürde Dynamo Kiew schaffen, wartet im Play-off der Champions League der Sieger aus Benfica Lissabon gegen Midtjylland.

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Sturm hat im Falle des Aufstiegs im Hinspiel am 16./17. August Heimvorteil, das Rückspiel findet am 23. oder 24. August statt.

Österreichs Vizemeister trifft zunächst in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse am Mittwoch in Lodz und am 9. August in Graz auf Dynamo Kiew.

apa