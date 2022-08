Norwegen hat eine neue Trainerin

APA/NTB

Riise soll Norwegens Fußball-Frauen wieder zum Erfolg führen

Die norwegische Nationalmannschaft der Frauen bekommt eine neue Teamchefin.

Die 53-jährige Hege Riise tritt die Nachfolge von Martin Sjögren an, der seinen Posten nach dem schlechten Abschneiden der Norwegerinnen bei der EM in England geräumt hatte. Das teilte der norwegische Fußballverband am Mittwoch mit. Riise ist mit 188 Länderspielen Norwegens Rekordnationalspielerin und war Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin.

Norwegen war bei der EM mit nur einem Sieg in drei Spielen und dem Aus in der Gruppenphase klar hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben. Besonders eine 0:8-Pleite gegen Gastgeber England schmerzte, zudem gab es im Duell um den Aufstieg ins Achtelfinale eine 0:1-Niederlage gegen Österreich.

