Köln in den Conference-League-Playoffs wohl gegen Fehervar

IMAGO/Herbert Bucco

Steffen Baumgart und der 1. FC Köln reisen wohl nach Ungarn

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln trifft in den Playoffs zur Conference League aller Wahrscheinlichkeit nach auf den FC Fehervar.

Die vom Deutschen Michael Boris trainierten Ungarn gewannen in der dritten Qualifikationsrunde das Hinspiel gegen den FC Petrocub-Hincesti aus Moldau klar mit 5:0 (3:0).

Zu den Torschützen des Teams aus Szekesfehervar gehörten der Ex-Herthaner Pálko Dárdai, Sohn von Pál Dárdai, und der Ex-Mainzer Kenan Kodro.

Das Rückspiel findet am 11. August statt, der Gewinner des Duells trifft auf die Kölner. Die Playoffs werden am 18. und 25. August ausgetragen.

Die Kölner traten zuletzt in der Saison 2017/18 im Europacup - damals in der Europa League - an. Sollte der Effzeh die Playoffs überstehen, beginnt für den Bundesligisten am 8. September die Gruppenphase.