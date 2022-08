Arnautović soll Teil des Bologna-Projekts bleiben

APA/AFP

Laut den Clubchefs soll Arnautovic noch länger im Bologna-Dress jubeln

Inmitten der Transferspekulationen um seine Person hat Marko Arnautović am Montagabend mit dem Bologna FC die zweite Runde des italienischen Cups erreicht. Die "Rossoblu" mühten sich zu Hause gegen den Zweitligisten Cosenza zu einem 1:0-Sieg. Arnautovic spielte durch, den einzigen Treffer erzielte sein Sturmpartner Nicola Sansone (64.). Einem möglichen Transfer des ÖFB-Teamspielers zu Manchester United erteilte sein Club eine Absage.

"Wir sind stolz, dass Manchester United an ihm interessiert ist", sagte Bolgonas Sportdirektor Marco Di Vaio im Rahmen des Cupspiels dem TV-Sender "Italia 1". Laut Medienberichten hat sein Club ein erstes 9-Millionen-Euro-Angebot des englischen Großclubs für den 33-Jährigen abgelehnt. "Es ist aber keine Frage des Preises", betonte Ex-Nationalspieler Di Vaio. "Er ist unbezahlbar in dem, was er für uns bedeutet. Er steht im Zentrum unseres Projektes."

Arnautović war im vergangenen Sommer nach einem unglücklich verlaufenen China-Intermezzo nach Bologna gewechselt und hatte dort mit 14 Ligatoren zu alter Form gefunden. "Wir sind überzeugt, dass er es noch besser kann und uns helfen kann zu wachsen", sagte Di Vaio. "Er ist immer der erste beim Training um andere zu ermutigen. Er hat keinen Marktwert." Arnautović selbst soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Mit Uniteds neuem Trainer Erik ten Hag hatte er bereits zu Beginn seiner Karriere bei Twente Enschede zusammengearbeitet.

Cremonese hatte ebenfalls gegen einen Zweitligisten zu kämpfen. Der Serie-A-Aufsteiger behielt noch ohne Neuzugang Emanuel Aiwu gegen Ternana mit 3:2 (2:0) die Oberhand. Beim Liga-Auftakt am Sonntag bei ACF Fiorentina könnte der Ex-Rapidler aber sein Debüt für Cremona geben.

