Rapid gegen Hartberg wird verschoben

APA/GEORG HOCHMUTH

Ferdinand Feldhofer und sein Team treten verspätet gegen Hartberg an

Das Bundesligaspiel der 5. Runde zwischen Rapid und dem TSV Hartberg wird auf Wunsch der Hütteldorfer in den Herbst verschoben. Wie die Bundesliga am späten Donnerstagabend bekanntgab, haben die Grün-Weißen aufgrund ihres Weiterkommens in der Conference-League-Qualifikation einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Partie hätte eigentlich am 21. August (17.00 Uhr) stattfinden sollen, einen Ersatztermin gibt es noch nicht.

Im vergangenen Sommer war die Möglichkeit für Anträge auf Matchverschiebungen geschaffen worden, um den im Europacup engagierten Vereinen zusätzliche Regenerationszeit zu ermöglichen. Erstmalig wird diese Möglichkeit heuer nun von Rapid in Anspruch genommen, um sich zwischen den beiden Partien gegen den FC Vaduz im Play-off schonen zu können.

Der @skrapid ist in das Play-off der Conference League aufgestiegen und verschiebt das Heimspiel gegen den @tsv_hartberg in der 5. Runde. Der Ersatztermin wird ehestmöglich bekanntgegeben.



Alle Hintergründe zu der Spielverschiebung ➡️ https://t.co/HihHLFWYj7 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 11. August 2022

Wann das Heimspiel gegen Hartberg nachgetragen wird, hängt vom Abschneiden der Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer gegen die Liechtensteiner ab. Wie die Bundesliga weiter mitteilte, fließen im Falle eines Aufstiegs von Rapid in die Gruppenphase 1,5 Prozent des Startgeldes in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Clubs der Liga profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen.

