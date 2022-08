Play-off-Termine im Europacup stehen fest

GEPA pictures/ Michael Meindl

Der Europacup-Donnerstag in der kommenden Woche beginnt aus österreichischer Sicht mit dem WAC. Die Wolfsberger gastieren im Play-off zur Conference League ab 19 Uhr in Molde.

Ab 21 Uhr sind Rapid in der Conference League auswärts in Vaduz und die Wiener Austria im Heimspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Fenerbahçe im Einsatz.

Am 25. August bestreitet die Austria ab 19 Uhr das Retourspiel in Istanbul. Zeitgleich hat der WAC die Norweger in Klagenfurt zu Gast. Rapid kämpft ab 21 Uhr um den Aufstieg in die Gruppenphase.

apa