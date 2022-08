Seoane peilt ersten Bayer-Sieg der Saison an

IMAGO/osnapix

Gerardo Seoane will gegen Augsburg gewinnen

Trainer Gerardo Seoane vom Bundesligisten Bayer Leverkusen schenkt seinem Ersatztorhüter Andrey Lunev vor dem Duell mit dem FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) sein volles Vertrauen.

"Er spürt, dass der Fokus in dieser Woche ein bisschen mehr auf ihn gerichtet ist. Er genießt, dass er jetzt von Anfang an spielen darf", sagte der Schweizer am Freitag bei der Pressekonferenz.

Lunev, der einzige Bundesligaprofi aus Russland, sei ein "erfahrener Torhüter, der immer professionell ist", schwärmte Seoane.

Lunev wird den rotgesperrten Stammkeeper Lukas Hradecky vertreten. Fehlen wird auch Mittelfeldspieler Robert Andrich wegen anhaltender muskulärer Probleme.

Nach dem Fehlstart in die Saison mit Niederlagen im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Elversberg und in der Liga bei Borussia Dortmund hofft Seoane auf den ersten Sieg.

"Die Leistung muss stimmen, damit das Resultat stimmt", mahnte er, sagte aber auch: "Energie und Mentalität waren in Dortmund gut, das stimmt mich positiv."