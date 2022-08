FC St. Pauli hält Kontakt zur Tabellenspitze

IMAGO/Stephanie Zerbe/ Eibner-Pressefo

Der FC St. Pauli lässt Magdeburg keine Chance

Der FC St. Pauli hält in der 2. Fußball-Bundesliga Kontakt zur Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte Aufsteiger 1. FC Magdeburg 3:0 (2:0) und liegt nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz.

Matchwinner war Johannes Eggestein mit zwei schnellen Treffern (3./14.). Marcel Hartel (77.) traf zum Endstand.

Die Gastgeber legten furios los. Eggestein traf früh zur Führung. Auch in der Folge blieben die Hamburger am Drücker und belohnten sich erneut. Eine Flanke von Manolis Saliakas köpfte Eggestein ein. Dem ehemaligen Bremer wäre fast ein Hattrick gelungen, sein Kopfball nach einer halben Stunde klatschte aber an die Latte.

Magdeburg hatte in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, doch die Gäste wurden nur selten gefährlich. Jackson Irvine rettete kurz vor der Torlinie zudem stark gegen Connor Krempicki (17.).

Nach dem Wechsel drängte Magdeburg auf den Anschluss. Amara Conde (46.) und der eingewechselte Moritz Kwarteng (49.) trafen aber nur Latte und Pfosten. Auf der anderen Seite verpasste der gerade ins Spiel gekommene David Otto die Entscheidung (56.), diese gelang dann Hartel.