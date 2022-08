FIFA suspendiert indischen Verband

AFP/SID/OZAN KOSE

FIFA suspendiert den indischen Fußballverband AIFF

Der Weltverband FIFA hat den indischen Fußballverband AIFF mit sofortiger Wirkung suspendiert. Eine entsprechende Entscheidung fällte der FIFA-Ratsausschuss einstimmig wegen unzulässiger Einflussnahme Dritter.

Aufgrund der Suspendierung kann die bevorstehende U17-Weltmeisterschaft der Frauen, die vom 11. bis zum 30. Oktober stattfinden soll, nach derzeitigem Stand nicht wie geplant in Indien ausgetragen werden.

Zudem heißt es in der FIFA-Mitteilung von Montagabend: "Die Suspendierung wird aufgehoben, sobald die Anordnung zur Einsetzung einer Verwaltungskommission, die die Befugnisse des AIFF-Exekutivkomitees übernimmt, widerrufen wurde und die AIFF-Administration wieder die gesamte Geschäftsführung des AIFF innehat."

Die FIFA prüfe nun die nächsten Schritte in Bezug auf das WM-Turnier der Juniorinnen und wird den Fall gegebenenfalls dem Ratsausschuss vorlegen. Außerdem sei sie in ständigem Austausch mit dem indischen Jugend- und Sportministerium und "glaubt an einen positiven Ausgang der Angelegenheit".