Köln präsentiert "Europatrikot" für die Conference League

Der 1. FC Köln hat sein neues Trikot präsentiert

Ein eigenes Trikot für die Europa-Mission: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat pünktlich vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League gegen den FC Fehérvár aus Ungarn am Donnerstag (20:30 Uhr/RTL) ein spezielles Outfit präsentiert.

Die Domstädter werden bei internationalen Spielen in einem eigens entworfenen "Europatrikot" auflaufen - es ist bereits das vierte Jersey für die laufende Saison.

"Wir glauben fest daran, dass wir in dem frischen Design mit den handgemalten Linien eine gute Figur in Europa machen werden", sagte FC-Geschäftsführer Philipp Türoff über das Trikot, das traditionell in rot und weiß gehalten ist.

Sollte Köln die Playoffs überstehen, beginnt für den Bundesligisten am 8. September die Gruppenphase. Zuletzt waren die Kölner in der Saison 2017/18 im Europacup vertreten gewesen. Damals schieden sie in der Gruppenphase der Europa League aus - und stiegen am Ende der Saison als Tabellenletzter in die 2. Bundesliga ab.