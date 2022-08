Bochum-Heimspiel gegen den FC Bayern in Minuten ausverkauft

kolbert-press/Marc Niemeyer via www.imago-images.d

Der VfL Bochum hat innerhalb weniger Minuten alle noch verfügbaren Tickets für das Bundesliga-Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München verkauft.

Am Dienstag durften Vereinsmitglieder noch zuschlagen, mussten sich aber beeilen: In Windeseile war die Begegnung am kommenden Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) mit 26.000 Fans ausverkauft.

#BOCFCB ist ausverkauft!✅ Innerhalb weniger Minuten haben sich die #meinVfL-Mitglieder die restlichen freien Karten für das Spiel gegen den Rekordmeister gesichert. https://t.co/QMJVDXJUhW — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 16. August 2022

Gleichzeitig warnte der VfL davor, Tickets über unautorisierte Internetplattformen zu erwerben. "Bereits jetzt erreichen uns Informationen, dass Schwarzhändler gefälschte Tickets mehrfach in Umlauf bringen. Eine beauftragte Kanzlei ist mit der Verfolgung dieser Angebote betraut", teilte der Klub mit