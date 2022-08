Molde als letzte Hürde für WAC vor Gruppenphase

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Robin Dutt peilt mit dem WAC den Aufstieg an

Eine Hürde muss der Wolfsberger AC noch meistern, um die Gruppenphase der Conference-League zu erreichen. In den Weg stellt sich den Kärntnern der norwegische Vizemeister Molde FK.

Am Donnerstag um 19 Uhr tritt die Elf von Trainer Robin Dutt zum Play-off-Hinspiel im hohen Norden Europas an, Ziel ist eine gute Ausgangsbasis für das Retourmatch in Klagenfurt (25. August). "Molde ist sicherlich leicht favorisiert, aber wir haben natürlich auch unsere Chancen", meinte Dutt.

Für den WAC geht es nicht nur um das Erreichen der dritten Europacup-Gruppenphase in der Clubgeschichte - 2019 und 2020 gelang dies den Kärntnern in der Europa League -, sondern auch um ein Millionen-Zubrot. Knapp drei Millionen würde der Verein einstreichen, sollte Molde eliminiert werden. In der Conference League würde dann zudem jeder Sieg mit einer Prämie von 500.000 Euro versilbert werden.

Molde gut in Form

Der Gegner hat es jedoch in sich: Molde ist unter Trainer Erling Moe - er hatte Ende 2018 von Ole Gunnar Solskjaer übernommen - nach 18 von 30 Runden überlegener Tabellenführer der norwegischen Eliteserien. Der vierfache Landesmeister setzte sich in der ECL-Quali-Runde drei gegen Kisvarda aus Ungarn mit einem Gesamtscore von 4:2 durch. Während das Hinspiel daheim mit 3:0 gewonnen wurde, zeigten die Ungarn aber im Rückspiel (2:1 nach 2:0-Pausenführung), dass die Norweger schlagbar sind.

"Molde ist eine international sehr erfahrene Mannschaft mit einem hohen norwegischen Anteil. Sie liegen im UEFA-Ranking deutlich vor uns. Das heißt, es ist schon eine sehr große Herausforderung, dieses Spiel", weiß Dutt. Der WAC-Trainer sieht wenig Schwächen bei dem Club, wo einst Stürmerstar Erling Haaland als 17-Jähriger kickte, bevor er nach Salzburg wechselte. "Sie sind sehr breit aufgestellt, gute Organisation defensiv, offensiv sehr ballsicher. Man merkt einfach durch die vielen Erfolge auch auf nationaler Ebene, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit in ihrem Spiel ist, eine gewisse Routine und Abgeklärtheit."

Das hatte vor zwei Jahren auch schon Rapid in der Europa-League-Gruppenphase zu spüren bekommen, als die Hütteldorfer 0:1 in Molde verloren und nach einem Heim-2:2 ausschieden, während die Skandinavier die K.o.-Phase erreichten. Doppeltorschütze in Wien war damals Magnus Wolff Eikrem, heute der etatmäßige Kapitän, der zuletzt allerdings fehlte.

Für den WAC ist der Saisonstart mit zwei Punkten aus vier Spielen bisher eher mäßig verlaufen. Auch im ECL-Duell mit Gzira United aus Malta waren die Lavanttaler nach einem Heim-0:0 erst beim 4:0 im Rückspiel auf der Insel souverän. Bei der 1:2-Auswärtsniederlage in Salzburg am vergangenen Sonntag zeigten die Kärntner immerhin nach der Pause auf. "Wir können auf dieser zweiten Halbzeit aufbauen. Wenn wir uns gegen Salzburg Chancen in dieser Form erarbeiten, dann erwarte ich natürlich, dass uns das auch gegen Molde gelingt", hofft Dutt.

Alle Spieler fit

Personell kann der Deutsche aus dem Vollen schöpfen. "Es sind körperlich alle fit. Die Spieler sind auch vom Kopf her vorbereitet. Sie haben gegen Salzburg gesehen - gegen eine Mannschaft, die international jetzt nicht gespielt hat -, dass sie körperlich zulegen konnten in der letzten halben Stunde." Insofern haben die bisherigen englischen Wochen beim WAC noch keine Spuren hinterlassen.

In Norwegen erwartet die Kärntner im modernen, 11.249 Zuschauer fassenden Aker-Stadion erneut ein Kunstrasen. Dutt sah das nicht als Nachteil. "Wir haben auf Malta schon auf Kunstrasen gespielt. Auch im Cup gegen Deutschlandsberg spielen wir wieder auf einem Kunstrasen. Das ist kein Problem für uns."

apa