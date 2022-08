PSG-Coach spielt Ärger zwischen Mbappé und Neymar herunter

IMAGO/Atsushi Tokumaru

Zwischen Kylian Mbappé (l.) und Neymar (M.) soll es kriseln

PSG-Trainer Christophe Galtier hat die Gerüchte, um angebliche tiefergehende Streitigkeiten zwischen den beiden Weltklasse-Spielern Kylian Mbappé und Neymar zurückgewiesen.

Das Verhalten sei eine "Begleiterscheinung" gewesen und sei kein Symptom für ein tiefgründigeres Problem.

"Wir haben uns am nächsten Tag schnell getroffen, um alles auszubügeln und uns zu sagen, was wir zu sagen hatten", sagte Galtier auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim OSC Lille am Sonntag (20:45 Uhr/DAZN): "Wir hatten eine sehr angenehme Arbeitswoche. Alle haben gut gearbeitet. Ich habe alle Sitzungen in dieser Woche genossen, und diese Begleiterscheinung ist sehr schnell verschwunden, nämlich am Tag nach unserer Sitzung."

Neymar hatte beim Ligaspiel am vergangenen Samstag gegen Montpellier HSC (5:2) darauf bestanden, den zweiten Elfmeter selbst zu schießen, nachdem Mbappé den ersten Strafstoß vergeben hatte. Neymar verwandelte den Strafstoß, doch Mbappé feierte den Treffer nicht.