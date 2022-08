WSG Tirol dreht die Partie in Ried

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Drei Punkte für die Tiroler in Ried

Die WSG Tirol hat mit gnadenloser Effizienz am Sonntag drei Punkte aus dem Innviertel entführt. Die Truppe von Trainer Thomas Silberberger gewann in der fünften Runde der Bundesliga bei der SV Ried mit 2:1 (0:1), nachdem man zur Pause noch 0:1 hinten lag. Während die Oberösterreicher ihre dritte Saisonniederlage, die erste zu Hause, kassierten, schraubten die Tiroler ihr Punktekonto auf sieben nach oben. Das bedeutet Rang sechs in der Tabelle.

Die Mannschaft von Coach Christian Heinle erarbeitete sich ein Chancenplus sowie eine 1:0-Führung durch Tin Plavotić (32.). Das reichte am Ende nicht, da die Wattener durch Sandi Ogrineč (48.) nach schwerem Fehler von Julian Wießmeier und Žan Rogelj (84.) die Partie drehten. Die Rieder halten damit weiter bei vier Zählern und sind Zehnter. In der nächsten Runde gastieren die Oberösterreicher in Hartberg, während die WSG ein Heimspiel gegen den WAC hat.

Heinle stellte in der Startelf nach der 0:1-Niederlage in Klagenfurt an mehreren Positionen um. Für den gesperrten Abwehrchef Markus Lackner rückte Kapitän Marcel Ziegl nach hinten in die Defensive, Bologna-Leihspieler Kingsley Michael gab im Mittelfeld sein Debüt und Leo Mikić stürmte statt Christoph Monschein. Seifedin Chabbi war hingegen nach seiner Magen-Darm-Erkrankung noch nicht fit und saß auf der Tribüne. Bei den Tirolern gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:2 bei der Wiener Austria: Felix Bacher stand statt Rogelj in der Startformation und Lautaro Rinaldi stürmte neben Goalgetter Tim Prica für den angeschlagenen Nik Preleč.

WSG nach Rückstand siegreich

Die gut 4.000 Zuschauer sahen in der Anfangsphase nur wenig Konstruktives. Die erste Möglichkeit bot sich den Gastgebern, Wießmeier verwertete eine Weberbauer-Flanke per Kopf zentral aufs Tor, WSG-Keeper Ferdinand Oswald hatte keine Mühe (16.). Auf der Gegenseite hatte Ogrinec bei einem Schuss aus gut 20 Metern sein Visier nicht gut eingestellt (18.).

Mikić verpasste nach schnellem Direktspiel vor Oswald den Abschluss, holte aber einen Corner heraus (31.). Und aus diesem fiel die Rieder Führung: Zunächst lenkte Oswald einen Plavotić-Kopfball an die Latten-Unterkante, auch den Abstauber von Ziegl hielt der Goalie. Gegen den Nachschuss von Plavotić war er dann aber machtlos (32.). Für den Kroaten war es das erste Bundesligator. Wenig später verpasste Josef Weberbauer das 2:0, der im Konter allein auf Oswald zulief, dem Keeper aber den Ball auf den Kopf schoss (41.).

Das sollte sich nach der Pause rächen. Die zweite Hälfte war gerade einmal zwei Minuten alt, da stand es 1:1. Ogrineč profitierte von einem schlimmen Patzer Wießmeiers, der den Ball mit der Brust zum eigenen Torhüter abtropfen lassen wollte. Das misslang gründlich, der Slowene sprintete dazwischen und schob abgeklärt zum Ausgleich ein. Quasi im Gegenzug hätte Wießmeier seinen Fehler beinahe wieder gut gemacht, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze landete zu zentral bei Oswald (49.).

Kurz darauf stand erneut Wießmeier im Fokus, der nach einem Corner einen Abstauber im Drehen nicht im Tor unterbringen konnte, da Valentino Müller auf der Linie rettete (58.). In dieser Szene gab es zudem Hands-Alarm, da Dominik Stumberger das Leder an den angelegten Arm bekommen hatte, Referee Gerhard Grobelnik und der VAR entschieden zurecht nicht auf Strafstoß. In der 71. Minute kam Monschein für Michael, sah und traf sofort per Außenrist zur vermeintlichen erneuten Rieder Führung. Allein eine Abseitsstellung des Stürmers vereitelte das Tor (72.).

Auf den Kopf gestellt wurde die Partie schlussendlich durch den eingewechselten Rogelj, der nach einer schnellen Umschaltaktion und feiner Vorlage von Tim Prica auf 2:1 für die Tiroler stellte (84.). Die äußerst effiziente WSG sicherte sich damit ihren zweiten Saisonsieg.

apa