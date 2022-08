Kühne dementiert "Macht"-Ansprüche beim HSV

unknown

Gespräche mit dem HSV: Kühne dementiert Gerüchte

Investor Klaus-Michael Kühne (85) hat sein angebliches Interesse daran dementiert, auf die Geschicke des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV Einfluss nehmen zu wollen oder gar "Macht auszuüben".

Der gebürtige Hamburger biete "ausschließlich eine maßgebliche Unterstützung zur Herstellung gesunder finanzieller Verhältnisse an", heißt es in einer am Montag veröffentlichten offiziellen Erklärung von Kühne.

Der bei den HSV-Fans umstrittene Unternehmer hatte den Hanseaten eine Finanzspritze in Höhe von 120 Millionen Euro offeriert. Die daran geknüpften Bedingungen veranlassten jedoch den Traditionsverein, das Angebot vorerst zurückzuweisen.

Wie bereits vor einer Woche von Marcell Jansen, Aufsichtsrats-Vorsitzender der HSV Fußball AG und Präsident des HSV e.V., angekündigt, soll es nun zu Gesprächen zwischen den Norddeutschen und dem Milliardär kommen. Dabei will Kühne offenbar verdeutlichen, dass es ihm nicht um eine erhebliche Erhöhung seiner Anteile geht, man sei stattdessen an einer größeren Beteiligung Dritter "sehr interessiert".

Nicht überzeugt ist Kühne nach wie von den Fähigkeiten der Mandatsträger in den Führungsgremien der Hamburger: "Es erscheint wichtig, dass im Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fußball AG vermehrt kaufmännischer Sachverstand und hohe sportliche Kompetenz vertreten sein werden."