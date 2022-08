Weitere Hertha-Transfers? Bobic äußert sich

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fredi Bobic, Sportvorstand von Hertha BSC

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hat Nachverpflichtungen beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in der Abwehr und auf der Torhüterposition nicht ausgeschlossen. "Wir überlegen natürlich, ob wir etwas machen, aber nicht aus der Panik heraus", sagte Bobic am Donnerstag angesprochen auf den personellen Engpass in der Innenverteidigung.

"Es war jetzt auch eine unglückliche Situation, dass einer krank war und der andere Gelb-Rot gesperrt ist", sagte Bobic. Wenn es Sinn mache, werde man etwas tun.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund steht der gesperrte Verteidiger Filip Uremovic am Samstag (15:30 Uhr) nach einer Gelb-Roten Karte nicht zur Verfügung. Zudem habe sich der 25-Jährige im Mannschaftstraining verletzt, wie Trainer Sandro Schwarz bestätigte.

Der 25-Jährige solle aber "aller Voraussicht nach nächste Woche" wieder einsteigen. Linus Gechter fehlte zuletzt krankheitsbedingt. "Wir müssen im Abschlusstraining schauen", sagte Schwarz über den Einsatz des 18-Jährigen.

Auf der Torhüterposition schaue man sich hingegen um, sagte Bobic: "Wir loten gerade die Möglichkeiten aus, die der Markt noch so hergibt." Man sei "guter Dinge, dass wir da vielleicht auch vorankommen".

Mit Rune Jarstein und dessen Beratern sei man immer noch in Gesprächen, sagte Bobic. In der vergangenen Woche hatte Bobic bezüglich des Torhüters, der gegen Eintracht Frankfurt aus dem Kader gestrichen worden war, am "DAZN"-Mikrofon bestätigt: "Der Vertrag wird aufgelöst, da gibt es kein Zurück mehr."