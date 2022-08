Austria Klagenfurt holt US-Stürmer Soto

imago images/GlobalImagens

Sebastian Soto (l.) spielt ab sofort für Austria Klagenfurt.

Bundesligist Austria Klagenfurt hat wenige Tage vor Transferschluss seine Offensive verstärkt. Die Kärntner gaben am Donnerstag die Verpflichtung von US-Nationalstürmer Sebastian Soto bekannt. Der 22-Jährige wechselt vom englischen Zweitligisten Norwich City nach Klagenfurt, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieb. Sein Debüt soll Soto in der kommenden Woche im Derby gegen den WAC geben.

Trotz seines Alters hat Soto bereits einige Europa-Stationen hinter sich: Der nunmehrige A-Nationalteamspieler seines Landes (2 Spiele/2 Tore) wechselte 2018 in die Jugend von Hannover 96. Zwei Jahre später schloss er sich Norwich City an, wurde von den Briten aber in die Niederlande an Telstar (2. Liga/7 Tore), an den FC Porto (1 Tor für Porto B) und zuletzt zu Livingston FC (Schottland/kein Tor) verliehen. Für die Kampfmannschaft von Norwich spielte der 1,83 m große Stürmer nie.

apa