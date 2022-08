Max Kruse droht das Aus beim VfL Wolfsburg

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Max Kruse steht beim VfL Wolfsburg vor dem Aus

Das Auswärtsspiel am Samstag bei RB Leipzig könnte für Max Kruse die letzte Partie im Trikot des VfL Wolfsburg sein - wieder einmal.

Die Ansage von Niko Kovac war unmissverständlich. "Fußball ist zum Teil auch ein Kampfsport", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Gastspiel der Niedersachsen am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim Pokalsieger RB Leipzig.

Und genau da liegt sein Problem mit Max Kruse. So nämlich hat der 34-Jährige seine Profession noch nie verstanden, bei ihm hat das Körperliche eher äußerlich mehr Gewicht.

In Wolfsburg ist Kruse in einer Sackgasse

Letzte Chance oder letzte Ausfahrt also am Wochenende? Die Verwirrung um den Wander- und Paradiesvogel Max Kruse ist nicht nur bei seinem aktuellen Arbeitgeber groß - wieder einmal.

Denn niemand weiß so recht, wie es mit dem Freigeist - stets authentisch, aber gerne auch exzentrisch - weitergeht im Profifußball.

Beim Volkswagen-Klub ist "Maserati-Max", wie er zu seinen Zeiten beim SC Freiburg genannt wurde, definitiv in eine Sackgasse geraten.

Auge, Raumgefühl, Passgenauigkeit sind die Top-Qualitäten des Mittelfeldspielers, die seinem neuen Coach indes definitiv nicht reichen. Ein Dilemma für alle Beteiligten.

Ein Wechsel in die MLS erscheint attraktiv

Zumal sich Kruse nach wie vor im besten Fußballalter sieht und "auf dem Platz stehen will wie wahrscheinlich jeder andere Fußballer auch". Doch ist der Ex-Nationalspieler am Mittellandkanal nicht mehr als eine höchstbezahlte Teilzeitkraft.

Blitztransfer vor dem 2. September oder Trennung während der WM-Pause im November/Dezember, darauf dürfte es hinauslaufen. Kein Geheimnis ist, dass es Kruse, dessen Sohn Lauro Maxim in Miami lebt, in die USA in die Major League Soccer zieht.

Und dort käme dessen Spielweise, davon ist zumindest Lutz Pfannenstiel überzeugt, beim Publikum bestens an.

"In den USA kann Max einer der Superstars werden", sagte der deutsche Sportdirektor des MLS-Klubs St. Louis City SC der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Kruses Ehefrau Dilara jedenfalls soll bereits fleißig Englisch lernen...