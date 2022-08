Sturm in EL gegen Lazio und Feyenoord

APA/AFP

Die Europa-League-Trophäe bei der Auslosung in Istanbul

Sturm Graz bekommt es in der Gruppenphase der Europa League in diesem Herbst mit starken, aber nicht übermächtigen Gegnern zu tun.

Bei der Auslosung des zweitwichtigsten UEFA-Klubbewerbs am Freitag in Istanbul kamen die in Pot vier platzierten Grazer in die Gruppe F zu Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Midtjylland aus der dänischen Superliga.

Erster Matchtag ist der 8. September, bis 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

apa