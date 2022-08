Rapid gegen Hartberg wird am 26. Oktober nachgetragen

GEPA pictures/ Philipp Brem

Feldhofer und Rapid treffen erst am 26. Oktober auf Hartberg.

Die Bundesliga hat das nachzutragende Match der 5. Runde zwischen SK Rapid und TSV Hartberg für den Nationalfeiertag am 26. Oktober (16.00 Uhr) neu angesetzt.

Die Partie war am vergangenen Wochenende auf Antrag Rapids nicht gespielt worden, damit sich die Hütteldorfer besser auf das Rückspiel im Conference-League-Play-off gegen FC Vaduz vorbereiten konnten. Die Liechtensteiner setzten sich allerdings am Donnerstag mit 2:1 durch, Rapid schied so aus dem Europacup aus.

apa