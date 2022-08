Farke hebt "Willensleistung" gegen FC Bayern hervor

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann spielte mit dem FC Bayern remis

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga schaffte es der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein Unentschieden hinaus. Der BVB feierte indes einen Auswärtssieg bei Hertha BSC. Der FC Schalke 04 kassierte hingegen eine deutliche Niederlage gegen Union Berlin. Die Stimmen zu den Spielen:

FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 1:1

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wie immer spielt Yann Sommer gegen uns hervorragend. Aber wir hätten auch den einen oder anderen Abschluss so gestalten können, dass er den Ball nicht mehr halten kann. Wir hatten ja 33, 34 Torschüsse. Über den Schiedsrichter habe ich mich auch geärgert: Der hat jede 50:50-Situation für Gladbach gepfiffen."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Normalerweise bist du enttäuscht, wenn du einen späten Ausgleich bekommst. Das ist heute anders. Wir haben gekämpft, viel Resilienz gezeigt. Das war eine große Willensleistung, Riesenkompliment an meine Mannschaft. Von Yann Sommer war das eine Weltklasseleistung."

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir haben es gut gespielt, ähnlich wie in den Wochen zuvor, aber heute stimmt das Ergebnis. Wir haben nach Stuttgart vermutet, dass wir schon am Maximum an vergebenen Großchancen waren, aber da wurden wir eines Besseren belehrt. Wir müssen den Sack früher zumachen."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Der frühe Elfmeter hat uns aus der Bahn geworfen. Dann war Leipzig klar dominierend. In der zweiten Halbzeit war es besser, wir hatten wenige Chancen, aber das Quäntchen Glück fehlt im Moment. Wir haben am Schluss zu viele individuelle Fehler begangen und die Bälle weggegeben. Es hätte auch noch höher ausgehen können. Wir müssen nächste Woche mehr mitnehmen."

Hertha BSC - Borussia Dortmund 0:1

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Gleich zu Beginn des Spiels hatten wir unsere Torchance mit Jonjoe Kenny, die Gregor Kobel sehr gut hält. Dann waren wir nicht mehr so gut im Spiel, wir hatten viele einfache Ballverluste. Wir haben dem Gegner mit seiner Qualität Torchancen ermöglicht. In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Fight."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war definitiv wichtig, heute eine Leistungssteigerung zu zeigen im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche abgeliefert haben. Das ist uns gelungen. Ich finde, es war ein verdienter Sieg, es waren viele Dinge, die deutlich besser waren. Allerdings haben wir es nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Dadurch war das Spiel bis zum Ende offen."

Schalke 04 - Union Berlin 1:6

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Es war eine sehr schmerzhafte Niederlage - die Höhe, aber auch das Zustandekommen. Wir haben es in der ersten Hälfte gut angenommen, unsere Möglichkeiten gehabt, aber die Tore zu leicht hergegeben. Union hat sich mit Körperlichkeit durchgesetzt, wir müssen uns besser wehren, besser durchsetzen. Das vierte Gegentor hat uns den Stecker gezogen, der Glaube war nicht mehr da. Es war sehr schmerzhaft und ernüchternd für uns."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es wird wichtig sein, dieses Resultat richtig einzuordnen. Die 3:1-Pausenführung war eher glücklich, Schalke war in der ersten Hälfte besser im Spiel, aggressiver, agiler als wir. Was gut war: Wir waren sehr effizient. Nach dem 4:1 ging das Spiel wirklich in eine Richtung, zum Schluss war es ein zu hohes Resultat."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:3

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Der Schlüssel war die erste Halbzeit. Wir hatten ein paar gute Chancen und Leverkusen geht durch ein bisschen Zufall in Führung. Danach verlieren wir den Kopf und kriegen zwei Tore, für die Leverkusen nicht viel machen muss. Mir hat die Spielweise schon vor unserem ersten Gegentor nicht gefallen, wir waren sehr schlecht mit dem Ball. Uns haben in allen Phasen des Spiels ein paar Prozent gefehlt."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es ist uns gelungen, ein anderes Gesicht zu zeigen, eine andere Energie an den Tag zu legen. Das Spiel hat glücklich für uns begonnen. Es ist uns danach gelungen kompakt zu verteidigen und wenig Tiefe zuzulassen, zudem konnten wir schnell umschalten. Wir müssen versuchen, über das positive Resultat unser Selbstvertrauen zu steigern."

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 1:0

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Es gab keine Chance gegen uns. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es war ein sehr wertvoller Sieg, wir haben uns oben festgesetzt."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Die Chancen-Qualität der Hoffenheimer war besser. Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung. Dennoch haben wir ein gutes Spiel gemacht."

SC Freiburg - VfL Bochum 1:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Bochum war motiviert, die letzte Woche vergessen zu machen. Wir kamen in der ersten Halbzeit nicht so gut rein, dann kam der Regen, dann ist es schwer, Risikobälle ins Mittelfeld zu spielen. Aber insgesamt haben wir es verdient gewonnen, hatten viele Torchancen, aber wir haben auch ein bisschen Glück gebraucht."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es ist natürlich wieder ein bisschen schwer, heute hier zu sitzen. Ich fand den Auftritt meiner Mannschaft richtig gut. Wir haben in der letzten Woche sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir wollten versuchen, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen, und das ist uns sehr gut gelungen. Aber es ist sehr schade, wenn das Spiel dann letztlich durch den Videoschiedsrichter entschieden wird."