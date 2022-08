Wolfsberger AC feiert ersten Saisonsieg

GERT EGGENBERGER, APA

Robin Dutt bejubelt mit seinem Team den ersten Saisonsieg

Der Wolfsberger AC hat am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert und damit die Rote Laterne an Altach abgegeben. Die Mannschaft von Robin Dutt gewann bei der WSG Tirol mit 3:1 (1:1) und konnte sich damit auch für die 0:4-Niederlage am Donnerstag gegen Molde rehabilitieren.

Zan Rogelj brachte die Wattener zwar nach bereits fünf Minuten in Führung, der WAC konnte die Partie aber dank Toren von Ante Jasic (15.), Augustine Boakye (60.) und Thierno Ballo (89.) drehen. Der WAC rückte damit auf Rang neun in der Tabelle vor, die WSG rangiert nach der Niederlage auf Rang sechs.

WAC wird kalt erwischt

Bei den Hausherren rutschten gegenüber dem Auswärtssieg in Ried vergangenes Wochenende die beiden Slowenen Rogelj und Nik Prelec neu in die Startelf. Die Kärntner brachten anders als beim bitteren Europacup-Aus am Donnerstag die Neuzugänge Matteo Anzolin, Ervin Omic und Nikolaos Vergos von Beginn weg aufs Feld.

Das Spiel begann mit einem Blitzstart für die WSG. Nach einem Wolfsberger Eckball konterten die Tiroler und nach einem schweren Patzer von Anzolin im Mittelfeld lief Rogelj allein auf und davon. Der verwertete souverän an Hendrik Bornmann vorbei zur frühen Führung (5.). Doch das Spielgeschehen spielte sich in der Folge vor allem in der Hälfte der WSG ab, Wolfsberg hatte die Partie nach dem Rückstand ganz gut im Griff. Tai Baribo hatte aus spitzem Winkel die erste Kärntner Torchance (13.).

Zwei Minuten später gab es dann den verdienten Ausgleich. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und guter Seitenverlagerung von Vergos behielt Jasic die Übersicht und traf zum 1:1 (15.). Jasic hatte dann per Kopf auch die Möglichkeit zur Führung, verzog aber. Ein Weitschuss von Michael Novak sowie ein Abschluss von Vergos, bei denen sich beide Male Ferdinand Oswald im WSG-Tor auszeichnen konnte, führten zu einem Wolfsberger Chancenplus in der ersten Hälfte. Die Hausherren hingegen wurden trotz Offensivbemühungen vor der Halbzeit nicht mehr ernsthaft gefährlich und konnten die gute formierte WAC-Defensive nicht vor größere Probleme stellen.

Ballo sorgt für die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der WAC hatte mehr Spielanteile, Chancen konnte sich die Elf von Robin Dutt aber vorerst keine erarbeiten. So brauchte es dann die eingewechselten Dario Vizinger und Boakye. Nach einem schnellen Umschaltspiel über eben Vizinger und den starken Jasic landete der Ball bei Boakye, der mit seinem ersten Saisontor die Wolfsberger Führung herstellte (60.). Die Tiroler reagierten nun mit verstärkten Offensivbemühungen, Lukas Sulzbacher hatte mit zwei Weitschüssen gleich zwei gute Tormöglichkeiten (64. bzw. 70.).

Aufseiten des WAC traf Vizinger nach tollem Zuspiel von Jasic das Lattenkreuz und vergab die Chance auf die Entscheidung (82.). Eine Minute später verpasste zunächst der eingewechselte Ballo den Matchball, verwertete diesen aber nach Zuspiel von Boakye in Minute 89 doch noch. Die WSG konnte nicht mehr nachlegen und musste somit im fünften Heimspiel gegen den WAC die erste Niederlage einstecken.

