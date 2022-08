Trapp witzelt über Götze: "Hat endlich aufs Tor geschossen"

Nach 982 Tagen durfte Mario Götze endlich wieder über ein Tor in der Fußball-Bundesliga jubeln.

"Nach der langen Zeit war es natürlich sehr schön", sagte der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt im Streamingdienst "DAZN".

Der 30-Jährige hatte mit seinem Treffer in der zweiten Minute das 4:3-Festival der Hessen bei Werder Bremen eröffnet. Eintracht-Torwart Kevin Trapp meinte scherzhaft: "Mario hat endlich mal aufs Tor geschossen, was er normalerweise nicht macht."

Es sei ein wichtiges Tor für die Eintracht gewesen, sagte Götze. "Gerade zu Beginn. Das fühlt sich gut an." Zuletzt hatte der Siegtorschütze im WM-Finale 2014 in der heimatlichen Eliteliga am 20. Dezember 2019 für Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim getroffen.

2020 wechselte er zu PSV Eindhoven. Nun kehrte er beim Europa-League-Gewinner und Champions-League-Teilnehmer in die Bundesliga zurück.

In Frankfurt erarbeitete sich Götze gleich einen Stammplatz. Gegen Werder unterstrich er seine Bedeutung als Ideengeber. "Vier Tore geschossen ist immer gut", sagte er - schränkte aber auch ein: "Gerade die Gegentore, nach hinten raus, die letzten Minuten, dass wir da noch gezittert haben, das war ein bisschen unnötig."

Grundsätzlich sei es aber "eine gute Leistung" gewesen. "Wir haben als Mannschaft eine gute Energie gezeigt, haben zusammengehalten", sagte er nach dem ersten Saisonsieg der Hessen. Mit seiner Erfahrung soll Götze den Frankfurtern nun nicht nur in der Bundesliga, sondern bald auch in der Champions League helfen.