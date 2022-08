Hier ist Bayern gegen Barcelona zu sehen

IMAGO/Sammy Minkoff

Der FC Bayern trifft in der Champions League unter anderem auf den FC Barcelona

Der Onlineversandhändler Amazon hat kurz vor Beginn der Gruppenphase die sechs Champions-League-Spiele ausgewählt, die exklusiv auf Prime Video zu sehen sein werden.

Dazu gehören unter anderem das Wiedersehen von Bayern München mit Barcelona-Neuzugang Robert Lewandowski am 13. September sowie Borussia Dortmunds Heimspiel gegen Manchester City mit Erling Haaland am 25. Oktober.

Los geht es am 6. September mit dem Heimspiel des BVB gegen den FC Kopenhagen. Prime wird bis zum Halbfinale immer das Topspiel am Dienstag ausstrahlen. In der Gruppenphase sind dies Dortmund gegen FC Kopenhagen (6. September), München gegen Barcelona (13. September), Frankfurt gegen Tottenham (4. Oktober), Dortmund gegen FC Sevilla (11. Oktober), Dortmund gegen Manchester City (25. Oktober) und München gegen Inter Mailand (1. November).

Die übrigen Spiele sind live bei DAZN zu sehen, darunter alle Gruppenspiele von RB Leipzig und Bayer Leverkusen. "Mit erstmals fünf deutschen Teams in der Champions League führen wir in dieser Saison die einzigartige deutsche Konferenz ein", sagte Alice Mascia, CEO von DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz, am Montag.