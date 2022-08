Bayerns Auftritt gegen Gladbach laut Matthäus "eine Drohung"

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus droht der Fußball-Bundesliga trotz des jüngsten Dämpfers für den FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach wieder ein höchst einseitiges Titelrennen.

"Dieses Spiel macht keine Hoffnung auf eine enge Meisterschaft, sondern war eher eine Drohung dahingehend, dass die Bayern mit einem noch nie da gewesenen Abstand Meister werden", schrieb der 61-Jährige in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky".

Sollten die Münchner in jeder Partie so auftreten wie beim 1:1 gegen Gladbach, sei für sie "der größte Start-Ziel-Sieg der letzten 15 Jahre" möglich, urteilte Matthäus.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann könne angesichts der Stärke seines Teams ruhig schlafen und sich zudem große Hoffnungen auf weitere Titel machen.

FC Bayern gegen Gladbach haushoch überlegen

"Wenn die Bayern diese Art beibehalten, dann werden sie nicht nur mit unzähligen Punkten Vorsprung Meister und holen den DFB-Pokal, sondern dann sind sie für mich auch endlich wieder ein ganz, ganz großer Favorit auf den Titel, den sie unbedingt gewinnen wollen - nämlich die Champions League", versicherte Matthäus.

Gegen Gladbach war der deutsche Rekordmeister über fast das gesamte Spiel drückend überlegen gewesen, hatte aber zahlreiche Chancen ausgelassen. Gäste-Torwart Yann Sommer zeigte zudem eine Glanzleistung.

Die Tabelle führen die Münchner derzeit punktgleich vor dem 1. FC Union Berlin an. Am Samstag (15:30 Uhr) kommt es in der Hauptstadt zum Duell der beiden Teams.