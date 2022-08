Bielefelder Niemann geht nach Osnabrück

IMAGO/pmk

Noel Niemann hofft auf mehr Spielpraxis in Osnabrück

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat Noel Niemann an den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück abgegeben.

Der 22 Jahre alte Stürmer war in der vergangenen Saison an den TSV Hartberg in die österreichische Bundesliga ausgeliehen worden und kam bei der Arminia im bisherigen Saisonverlauf zu einem Einsatz in der 2. Liga. Der Vertrag bei den Ostwestfalen wurde aufgelöst.

"Niemann braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Mit dem VfL Osnabrück hat er nun einen Verein gefunden, der ihm mit regelmäßigen Einsätzen eine gute Perspektive bietet", sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.