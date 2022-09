Verletzter in Altach, Neuzugang in Lustenau

IMAGO/Sven Leifer

Bundesligist Altach muss mehrere Wochen auf Stürmer-Zugang Guy Dahan verzichten. Der 22-jährige Israeli zog sich beim Cup-Out der Vorarlberger gegen die Admira einen Nasenbeinbruch zu, wie der Klub am Donnerstag bekanntgab.

Ligakonkurrent Austria Lustenau indes schlug am letzten Transfertag noch einmal zu und verpflichtete leihweise Henri Koudossou vom FC Augsburg. Der 22-Jährige spielte letzte Saison in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern.

apa, dm