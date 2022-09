102 Neuzugänge in der heimischen Bundesliga

Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

102 Neuzugänge gab es diesen Sommer in der Bundesliga.

Die Sommer-Aktivität am heimischen Transfermarkt war leicht unterdurchschnittlich.

Mit 102 Neuzugängen in der Bundesliga holten die 12 Clubs der höchsten Liga sechs Spieler weniger als im Vorjahr und drei weniger als im Fünfjahresschnitt seit der Reform. Das teilte die Liga am Donnerstag am Tag nach dem Ende der Übertrittszeit in ihrer Transferbilanz mit. Das nächste Transferfenster öffnet am 7. Jänner und ist bis 6. Februar (17 Uhr) offen.

apa