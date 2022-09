Hudson-Odoi winkt Startelf-Debüt

Callum Hudson-Odoi dürfte vier Tage nach seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga schon in der Startelf von Bayer Leverkusen stehen.

"Der Spieler kommt von einem Top-Klub und war voll im Mannschafts-Training. Er hat genug Training in den Beinen", sagte Trainer Gerardo Seoane am Tag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Nachdem er unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea in dieser Saison noch nicht eingesetzt wurde, fehle dem englischen Nationalspieler zwar der Spielrhythmus, aber Seoane lobte seine technischen Fertigkeiten und seine Dribbelstärke.

"In der Anfangsphase seiner Karriere hat er extrem für Furore gesorgt, dann wurde er durch Verletzungen zurückgeworfen", sagte er über den 21 Jahre alten Flügelspieler, an dem auch schon mal der FC Bayern München und Borussia Dortmund Interesse zeigten.

"Er ist noch auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Und wir hoffen, dass wir ihn unterstützen können, zu seinem alten Level zurückzufinden", sagte Seoane.