Real-Legende Marcelo setzt Karriere in Griechenland fort

AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Ex-Real-Star Marcelo spielt für Olympiakos Piräus

Der brasilianische Fußballprofi Marcelo setzt seine Karriere nach dem Abschied von Real Madrid in Griechenland fort. Der 34 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb beim Rekordmeister Olympiakos Piräus.

Über die Laufzeit des Vertrages machte der Europa-League-Gegner des SC Freiburg keine Angaben.

Marcelo hatte 15 Jahre für Real gespielt und gewann mit den Königlichen 25 Titel, allein fünfmal triumphierte er mit den Madrilenen in der Königsklasse. Am 30. Juni war sein Vertrag in Spanien ausgelaufen.

Vor seinem Wechsel nach Europa hatte Marcelo in seiner Heimat für Fluminense gespielt. Für die brasilianische Selecao nahm er an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und trug insgesamt 58 Mal (6 Tore) das Trikot der Nationalmannschaft.