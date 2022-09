Rapid gelingt der Pflichtsieg in Altach

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Yusuf Demir bejubelt seinen Treffer in Altach

Der SK Rapid hat am Sonntag in der siebten der Bundesliga einen wichtigen 1:0-Auswärtserfolg in Altach gefeiert. Yusuf Demir erzielte gegen das Ligaschlusslicht das Tor des Tages (9.) für die Elf von Coach Ferdinand Feldhofer, für die es ein erster Schritt aus der Vereinskrise sein könnte. Das Kärntner Derby zwischen dem Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt in Wolfsberg gewannen die Gäste aus der Landeshauptstadt mit 4:3. Markus Pink schnürte dabei einen Doppelpack.

In der Tabelle kletterte Rapid mit zehn Punkten auf Rang fünf unmittelbar vor Klagenfurt, das bei acht Zählern hält. Der WAC bleibt Zehnter (5), Altach (4) hat weiterhin die Rote Laterne inne. Am Sonntagabend empfing der LASK im Oberösterreich-Derby die SV Ried, mit einem Heimsieg könnten die Linzer wieder die Tabellenführung von Salzburg übernehmen.

apa