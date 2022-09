Ermittlungen nach antisemitischen Gesängen in der Serie A

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

AC Mailand gewann am Wochenende das Stadtderby mit 3:2

Nach antisemitischen Fangesängen am Wochenende in der Serie A hat der italienische Fußballverband Ermittlungen eingeleitet.

Wie die FIGC am Montag bekannt gab, werde sowohl das Verhalten der Inter-Fans beim Stadtderby beim AC Mailand als auch das der Anhänger von Rekordmeister Juventus Turin in der Partie beim AC Florenz untersucht.

Auf Twitter waren am Wochenende Videos zu sehen, in denen Juve- und Inter-Fans judenfeindliche Sprechchöre skandiert hatten. Der AC Mailand hatte daraufhin das Video der Inter-Anhänger geteilt - versehen mit dem englischen Kommentar "such a shame" ("so eine Schande").

Das Derby zwischen Meister AC und Pokalsieger Inter war zudem von gewaltsamen Ausschreitungen beider Fanlager getrübt worden.