Die "Euro-Adler" wollen die Königsklasse erobern

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Eintracht Frankfurt startet erstmals in der Champions League

Erstmals erklingt die Hymne der Königsklasse im Riederwald. Eintracht Frankfurt geht mit riesiger Euphorie und großen Ambitionen in seine Premiere.

Das schier endlose Warten hat ein Ende. Der Mythos Champions League kommt an, die Hymne der Sehnsucht schallt durch den Riederwald - und das Verlangen nach magischen Nächten auf höchster Bühne kennt keine Grenzen. "Jetzt kommt die größte Zeit des Jahres", schwärmte Trainer Oliver Glasner mit funkelnden Augen: "Wenn wir jetzt keine Freude und Enthusiasmus haben, wann dann?"

112 Tage nach der Krönung in der Europa League geht für Eintracht Frankfurt der Traum von der Königsklasse in Erfüllung, vor dem Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) befindet sich mal wieder eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. "Man merkt, dass Stimmung und Gefühl drumherum anders sind", sagte Sportvorstand Markus Krösche in der "Frankfurter Rundschau".

Die erstmalige Teilnahme am Milliardenspiel Champions League sei "eine super Geschichte", führte er aus, "wir sind privilegiert". Doch die SGE will die Nächte mit Europas Schwergewichten nicht nur genießen, die Ambitionen sind groß. "Wir wollen so viel wie möglich erreichen", sagte Torhüter Kevin Trapp bei Sky: "Wir wissen, dass wir viel können und viel Qualität in der Mannschaft haben."

Und dazu meinte es die Auslosung gut, für das Überwintern in Europa stehen alle Türen offen. "Tottenham ist Favorit, die sind einen Schritt weiter, obwohl sie außerhalb von England zu den unterschätztesten Teams zählen", sagte Krösche. Doch dahinter sei "alles möglich. Unser Ziel ist es schon, ins Achtelfinale einzuziehen. Wenn wir auf gutem Level sind, können wir Marseille und Sporting schlagen."

Und pünktlich für den Auftakt gegen den schwächelnden portugiesischen Vizemeister befinden sich die "Euro-Adler" gar auf Top-Level, das 4:0 (2:0) gegen RB Leipzig war nach holprigem Start ein Statement in Richtung Europas Elite. "So wie wir vorher nicht mit den Köpfen zwischen den Schultern rumgelaufen sind, werden wir jetzt nicht die Köpfe oben haben", betonte Glasner. Auch wenn es gelte, "das Selbstvertrauen mitzunehmen".

Mit Sporting komme "fußballerisch eine gute Mannschaft, die mittlerweile auch Physis in ihrem Team haben, einen guten Mix zwischen technischen und körperlichen Komponenten", warnte Krösche: "Es wird sicher ein anspruchsvolles Spiel für uns." Und auch Trapp mahnt beim Comeback auf höchster Bühne 62 Jahre nach dem Finaleinzug im Europapokal der Landesmeister (3:7 gegen Real Madrid) zu Demut.

"Wir haben gegen Bayern und Madrid das Niveau gesehen, das uns in der Champions League erwartet", sagte der 32-Jährige, der den am Oberschenkel verletzten Sebastian Rode als Kapitän vertreten wird: "Da zählen Details." Die stimmten zuletzt vorzüglich, auch weil Mario Götze immer mehr zum Denker und Lenker der Mannschaft wird.

Mit den Ideen des Rio-Helden und der gewohnten Gänsehautatmosphäre winkt gleich zur Premiere in der Champions League eine magische Nacht.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Ebimbe, Sow - Lindström, Götze, Kamada - Kolo Muani. - Trainer: Glasner

Lissabon: Adan - St. Juste, Coates, Reis - Porro, Ugarte, Morita, Santos - Trincao, Goncalves - Edwards. - Trainer: Amorim

Schiedsrichter: Orel Grinfeeld (Israel)