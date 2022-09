Hertha-Coach Schwarz warnt vor Werkself

Hertha-Trainer Sandro Schwarz will sich von der Ergebniskrise beim nächsten Konkurrenten Bayer Leverkusen "nicht blenden lassen".

Seine Mannschaft müsse mit dem Wissen ins Spiel gegen, "dass sie eine sehr gute Qualität haben und viel Geschwindigkeit, gerade im vorderen Bereich", sagte Schwarz.

Vor der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr/Sky) im Olympiastadion rangiert Bayer als Königsklassen-Club als Tabellen-14. mit nur drei Zählern sogar noch einen Platz hinter der Hertha (vier Punkte/Platz 13). In der Champions League hatte Leverkusen am Mittwoch mit 0:1 beim FC Brügge auch international eine Niederlage einstecken müssen. Schwarz warnte dennoch vor der taktischen Flexibilität des Gegners unter dem in der Kritik stehenden Trainer Gerardo Seoane.

Der eigene erste Saisonsieg beim FC Augsburg (2:0) am vergangenen Sonntag habe die Stimmung bei der Hertha natürlich verbessert, räumte Schwarz ein. Die Atmosphäre sei aber auch zuvor schon fokussiert gewesen. "Wir hatten schon immer Zug im Training", sagte der 43-Jährige. Jetzt gehe es für den ersten Heimsieg darum, "schon wieder den Fokus zu haben".

Unklar ist noch, ob der zuletzt angeschlagene Offensivspieler Stevan Jovetic am Samstag mitwirken kann. Offen ließ Schwarz zudem, ob Neuzugang Agustín Rogel zu seinem Bundesliga-Debüt kommt. Seine Konkurrenten in der Innenverteidigung, Filip Uremovic und Marc Oliver Kempf, wurden von dem Hertha-Trainer ausdrücklich für ihre Leistung in Augsburg gelobt.