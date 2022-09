Entwarnung bei Werder-Keeper Pavlenka

unknown

Jiri Pavlenka (r.) von Werder Bremen musste ausgewechselt werden

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird in Kürze wieder auf Torwart Jiri Pavlenka zurückgreifen können.

Der Keeper wurde zwar beim 0:1 gegen den FC Augsburg am Freitagabend in der 29. Minute verletzt ausgewechselt, aber die Untersuchungen am Samstag ergaben nur eine Oberschenkelprellung.

Nach Angaben der Hanseaten wird der Tscheche Mitte der Woche wieder ins Training einsteigen können.