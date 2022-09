Irre Nachspielzeit mit vier Platzverweisen bei Juve-Remis

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Wilde Schlussphase bei Remis von Juventus

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat mit reichlich Mühe die erste Saisonniederlage abgewendet.

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri rettete am Sonntagabend in der Nachspielzeit beim höchst unterhaltsamen 2:2 (0:2) gegen US Salernitana immerhin einen Punkt.

In einer wilden Schlussphase erzielte Leonardo Bonucci (90.+3) den Ausgleich. Antonio Candreva (18.) und Krzysztof Piatek (45.+4), die Leihgabe vom Bundesligisten Hertha BSC, hatten die Gäste aus Salerno in Führung gebracht. Der Brasilianer Bremer (51.) traf zum Anschluss.

Juve jubelte sogar über den vermeintlichen Siegtreffer, als Arkadiusz Milik in der vierten Minute der Nachspielzeit ins Tor traf.

Bonucci stand in der Entstehung jedoch im aktiven Abseits, die Entscheidung wurde durch den Video-Assistenten zurückgenommen.

Platzverweise gegen Allegri, Cuadrado und Milik

Während der minutenlang andauernden Entscheidungsfindung sahen sowohl Allegri als auch der nicht eingewechselte Juve-Profi Juan Cuadrado und Gäste-Spieler Federico Fazio die Rote Karte.

Milik flog ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz, weil er bereits vorgewarnt nach dem vermeintlich Siegtreffer sein Trikot ausgezogen hatte.

Mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen liegt Juve vier Punkte hinter Spitzenreiter SSC Neapel.

Am Mittag hatte der bisherige Tabellenführer Atalanta Bergamo beim 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger US Cremonese verpasst, die Neapolitaner wieder von der Spitze zu verdrängen.