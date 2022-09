FIRO/FIRO/SID/

Der Innenverteidiger wird den 05-ern zwei Mal fehlen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss zwei Punktspiele ohne Alexander Hack auskommen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Innenverteidiger für diesen Zeitraum. Hack war am Samstag in der Partie bei der TSG Hoffenheim (1:4) wegen einer Notbremse in der 41. Minute des Feldes verwiesen worden. Der FSV hat das Urteil akzeptiert.