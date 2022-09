Neuer Vertrag für Giggs-Nachfolger Robert Page

IMAGO/Mike Jones/News Images

Hat einen neuen Vertrag unterschrieben: Robert Page

Teammanager Robert Page soll langfristig bei der walisischen Fußball-Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen.

Wie der Verband am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der Nachfolger des ehemaligen Topspielers Ryan Giggs einen neuen Vierjahresvertrag.

"Es gibt keine größere Ehre als die eigene Nationalmannschaft zu trainieren, und ich freue mich auf die Herausforderungen der nächsten vier Jahre, angefangen mit unserer ersten Weltmeisterschaft seit 64 Jahren", sagte Page.

Der 48-Jährige wird das Team bei der WM-Endrunde in Katar betreuen - es ist die erst zweite WM-Teilnahme in der Geschichte des Verbandes. Anschließend soll er die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 und die Weltmeisterschaft 2026 in Angriff nehmen.

Bei der aufgrund von Corona verschobenen Europameisterschaft im vergangenen Jahr hatte der Ex-Nationalspieler die Waliser ins Achtelfinale geführt.

Page war im Jahr 2020 zunächst interimsmäßig auf Ryan Giggs gefolgt, der sein Amt aufgrund laufender Strafermittlungen gegen ihn niederlegte.

Der 48-Jährige muss sich wegen des Vorwurfs der körperlichen Nötigung und Misshandlung seiner früheren Lebensgefährtin verantworten - ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Das vor Kurzem vertagte Verfahren gegen Giggs wird im Juli kommenden Jahres wieder aufgenommen.