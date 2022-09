VfL Bochum "mehrere Wochen" ohne Asano

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Takuma Asano fehlt dem VfL Bochum einige Wochen

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum muss im Kampf gegen den Abstieg vorerst auf Angreifer Takuma Asano verzichten.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, erlitt der Japaner beim 1:3 im Straßenbahnderby bei Schalke 04 am vergangenen Samstag einen Innenbandanriss im rechten Knie.

Die Verletzung werde konservativ behandelt, Asano dem VfL "mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Wir müssen leider mehrere Wochen auf @AsaTaku29 verzichten. #Asano hat sich einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Die Verletzung wird konservativ behandelt.



Gute und schnelle Genesung, Taku!🙏#meinVfL pic.twitter.com/lHuecsZulG — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 13. September 2022

Der 27-Jährige stand in dieser Saison in allen sechs Bundesligaspielen in der Startelf. Auf Schalke musste er bereits in der vierten Minute ausgewechselt werden.