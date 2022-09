Salzburgs Sportdirektor weckt Chelsea-Interesse

APA/EXPA/JFK

Wirbt Chelsea Salzburgs Kaderplaner Freund ab?

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund soll das Interesse von Chelsea auf sich gezogen haben.

Die Gerüchte über einen Abgang des 45-jährigen Salzburgers tauchten am Dienstag ausgerechnet einen Tag vor dem direkten Duell der beiden Teams in der Champions League auf. Der "Telegraph" und Transfer-Insider Fabrizio Romano verwiesen auf "hochrangige Quellen" beim englischen Topclub, wonach es Gespräche mit einigen Kandidaten - darunter auch Freund - gegeben haben soll.

Salzburg wollte die Gerüchte am Dienstag nicht kommentieren. Die neuen Chelsea-Eigentümer um Todd Boehly sind nach dem Abgang von Marina Granowskaja auf der Suche nach einem neuen Club-Direktor. Salzburgs lange Liste an Entdeckungen - mittlerweile kicken beziehungsweise kickten etwa Erling Haaland, Sadio Mané, Naby Keita, Brenden Aaronson und Patson Daka auf der Insel - ist Chelsea nicht verborgen geblieben. Freund verkörpert den Salzburger Erfolgsweg wie niemand sonst. Er werkt seit 2006 in verschiedenen Positionen im Club, seit 2015 als Sportdirektor. Sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2026.

apa