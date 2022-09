GAK kassiert 0:3-Niederlage bei Rapid II

GEPA pictures/ Philipp Brem

Nach sechs ungeschlagenen Spielen ist der GAK in Wien-Hütteldorf hart auf dem Hosenboden gelandet.

Die "Roten Teufel" unterlagen am Samstag in der 2. Liga beim zuvor noch sieglosen SK Rapid II nach drei Toren in der zweiten Hälfte 0:3. Moritz Oswald (53.), Enes Tepecik (67.) und Nicolas Binder (77.) besorgten den ersten Saisonsieg der Wiener. Die drei Spiele andauernde Siegesserie des GAK riss indes abrupt.

Der Fünftplatzierte war nach Gelb-Rot für Levan Eloshvili ab der 61. Minute nur noch zu zehnt.

apa