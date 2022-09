Jobgarantie für Bayer-Coach Seoane

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Rückendeckung für Gerardo Seoane

Bayer Leverkusens Klubchef Fernando Carro hat nochmals bestätigt, dass der Werksklub nicht an eine Ablösung von Cheftrainer Gerardo Seoane denke.

"Er sitzt fest im Sattel", sagte der Spanier, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Rande des SPOBIS in Düsseldorf dem "SID".

Am vergangenen Samstag waren die Rheinländer im Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen über ein 1:1 nicht hinausgekommen, nachdem es unter der Woche einen 2:0-Erfolg gegen Atletico Madrid in der Champions League gegeben hatte. Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Bayer-Profis am 30. September beim zuletzt in der Bundesliga viermal in Folge sieglosen Abonnementmeister Bayern München.

Der Schweizer Seoane hatte Bayer in der vergangenen Saison in die Champions League geführt. Zurzeit nimmt Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle nur den 15. Rang ein und hat in sieben Spielen fünf Punkte geholt.