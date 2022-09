ÖFB-U19-Team gewinnt EM-Quali-Auftakt mit 2:0

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Luka Reischl sorgte für die Führung

Österreichs neu formiertes U19-Nationalteam des Jahrgangs 2004 ist erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2023 gestartet.

Lettland und Rumänien warten noch

Das ÖFB-Team besiegte am Mittwoch in der Gruppe 6 der ersten Quali-Runde, die als Vier-Nationen-Turnier in Rumänien gespielt wird, Litauen mit 2:0 (1:0). Luka Reischl (44.) und Moritz Wels (62.) schossen die favorisierten Österreicher in Buftea zum Sieg.

Für die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler geht es am Samstag (15.00 Uhr) gegen Lettland weiter. Zum Abschluss wartet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) Gastgeber Rumänien.

Die besten zwei Mannschaften der 13 Qualifikationsgruppen plus der beste Gruppendritte steigen in die Eliterunde im Frühjahr 2023 auf. In der geht es dann um sieben Tickets für die U19-EM von 3. bis 16. Juli auf Malta, das als Gastgeber fix dabei ist.

apa