Klar negative ÖFB-Team-Bilanz gegen Kroatien

Luka Modric und sein Team wollen in Wien für die Revanche sorgen

Trotz des jüngsten Erfolgs in Osijek ist die Bilanz der österreichischen Nationalmannschaft gegen Kroatien vor dem Nations-League-Duell am Sonntag im Wiener Happel-Stadion klar negativ. Vor dem 3:0 im Juni beim Debüt von Teamchef Ralf Rangnick hatte es für die ÖFB-Auswahl in fünf Partien ebensoviele Niederlagen gesetzt, das Torverhältnis steht bei 5:9. Vier Pleiten gab es in Testspielen, besonders weh tat das 0:1 bei der Heim-EM 2008 im Prater.

Torschütze aus einem Elfmeter war damals Luka Modric, der noch immer Herz und Seele des kroatischen Teams ist. Der Weltfußballer von 2018 und Clubkollege von David Alaba bei Real Madrid hat unter anderem fünfmal die Champions League gewonnen, seine 153 Länderspiele machen den mittlerweile 37-Jährigen zu Kroatiens Rekord-Internationalen.

Kroatien führt die Gruppe an

Beim 0:3 gegen Österreich wurde Modric nach einer Stunde eingewechselt, in den drei darauffolgenden Partien absolvierte er immer zumindest eine volle Hälfte - und Kroatien holte dank eines Sieges und eines Unentschiedens gegen Frankreich sowie zwei Erfolgen über Dänemark zehn Punkte. Damit liegen die "Vatreni" (Feurigen) vor dem Gastspiel im Prater einen Punkt vor den Dänen auf Platz eins. Ein Sieg gegen Österreich würde die Teilnahme am Nations-League-Finalturnier bedeuten.

Beim bisher letzten großen Turnier, der EM im Vorjahr, scheiterten die Kroaten wie Österreich im Achtelfinale in der Verlängerung. Während für die ÖFB-Auswahl gegen den späteren Europameister Italien (1:2 n.V.) das Aus kam, musste sich der aktuelle Vizeweltmeister den Spaniern (3:5 n.V.) beugen. Danach gelang die WM-Qualifikation souverän, womit sich Zlatko Dalic als erster kroatischer Teamchef für drei Großereignisse qualifizierte.

Dalic hatte das Nationalteam 2017 übernommen. Der 55-Jährige war damals ein No-Name, kam nach Engagements in Saudi-Arabien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Heimat zurück. In seinem aktuellen Kader fehlt Luka Sucic, auch deshalb, weil der Profi von Red Bull Salzburg bei der U21 im EM-Play-off im Einsatz ist.

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Kroatien: 6 Spiele - 1 Sieg, 5 Niederlagen (Torverhältnis 5:9)

26. April 2000, Wien (FS): Österreich - Kroatien 1:2 (1:1)

28. Februar 2001, Rijeka (FS): Kroatien - Österreich 1:0 (1:0)

23. Mai 2006, Wien (FS): Österreich - Kroatien 1:4 (1:2)

8. Juni 2008, Wien (EM): Österreich - Kroatien 0:1 (0:1)

19. Mai 2010, Klagenfurt (FS): Österreich - Kroatien 0:1 (0:0)

3. Juni 2022, Osijek (NL): Kroatien - Österreich 0:3