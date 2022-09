Österreich greift gegen Kroaten nach WM-Titel

ROBERT JAEGER, APA

Rangnick könnte ÖFB-Team zu inoffiziellem WM-Titel führen

Österreich könnte mit einem Sieg am Sonntag im Nations-League-Match im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien inoffizieller Weltmeister werden.

Laut der 2003 von einem englischen Journalisten ins Leben gerufenen "Unofficial Football World Championships" (UFWC) ist der offizielle Vize-Weltmeister regierender Champion und müssten die Krone bei einer Niederlage an das ÖFB-Team abgeben.

Die UFWC ist ein fiktiver Bewerb, der Titel wird in direkten Duellen weitergegeben - das heißt, der aktuelle Champion behält bei einem Sieg oder Remis in einem Länderspiel seinen Status, bei einer Niederlage geht die imaginäre Trophäe zum erfolgreichen Herausforderer. Kroatien holte sich den Titel im Juni durch ein Auswärts-1:0 gegen Dänemark und verteidigte ihn danach beim 1:0 in Frankreich und beim 2:1 gegen Dänemark erfolgreich.

Zwei Mal schon Weltmeister

Österreich war gemäß UFWC-Rechnung bereits zweimal Titelträger - nach einem 5:1 im Mai 1937 gegen Schottland und nach einem 1:0 gegen die Sowjetunion im Oktober 1967. Erster Weltmeister war England durch den ersten Länderspiel-Sieg der Geschichte, ein 4:2 gegen Schottland im Jahr 1873.

Zeugen des "WM-Titelkampfes" werden Scouts von Clubs wie Manchester City, Juventus Turin, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Augsburg, Leicester City, Atalanta, Bologna, Torino, Sampdoria, Empoli, Espanyol Barcelona, Real Sociedad, Norwich oder Olympique Lyon.

apa