Duo vom DFB-Team abgereist

IMAGO/Bahho Kara

Nmecha (li.) reist verletzungsbedingt vom DFB-Team ab

Ohne Lukas Nmecha und Antonio Rüdiger tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Reise zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League am Montag in England an.

Angreifer Nmecha vom VfL Wolfsburg steht Bundestrainer Hansi Flick im Londoner Wembley-Stadion (20:45 Uhr/RTL) wegen Kniegelenksbeschwerden nicht zur Verfügung.

Auch Verteidiger Rüdiger von Real Madrid, der gegen England gelbgesperrt ist, reiste am Samstag aus dem Teamquartier in Leipzig ab.