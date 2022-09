PSG-Star Neymar wirbt für umstrittenen Präsidenten

IMAGO/Matthieu Mirville

PSG-Star Neymar wirbt vor den Wahlen in Brasilien für Amtsinhaber Bolsonaro

Fußball-Superstar Neymar hat im Internet kurz vor der stark polarisierten Wahl in Brasilien Werbung für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro gemacht. Der Offensivspieler von PSG veröffentlichte auf TikTok ein Video, in dem er lächelnd einen Song mimt, der zur Abstimmung für Bolsonaro aufruft.

Bolsonaro, der in Umfragen zuletzt teils deutlich hinter dem Linken Luiz Inacio Lula da Silva lag, twitterte Neymars Video und fügte als Kommentar "Danke, @neymarjr!" hinzu:

- Reeleição 🤝 Hexa.

- Valeu, @neymarjr !



Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos!



2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) 29. September 2022

Am Sonntag wird in Brasilien ein neues Staatsoberhaupt gewählt.Bereits am Vortag hatte Neymar, der mehr als acht Millionen Abonnenten auf TikTok und fast 180 Millionen auf Instagram hat, dem rechtsradikalen Amtsinhaber Bolsonaro medienwirksam für einen Besuch in einem von ihm gegründeten Kinderzentrum in Sao Paulo gedankt.

Auch Bolsonaros Sohn verbreitet Neymar-Video

Kommunikationsminister Fabio Faria und Bolsonaros Sohn verbreiteten eine entsprechende Videobotschaft des Kapitäns der brasilianischen Nationalmannschaft.

Während andere brasilianische Fußballer wie Ex-PSG-Star Rai oder frühere Olympique-Lyon-Profi Juninho bereits ihre Sympathien für Lula bekundet haben, ist Neymar der erste aktuelle brasilianische Nationalspieler, der seine Unterstützung für einen der beiden Kandidaten kundtut.

Bereits vor einem Monat hatte Bolsonaro ein Foto von ihm mit einem Ball veröffentlicht, den Neymar ihm geschenkt hätte.