Schalke hat an Abschlussqualität gearbeitet

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Frank Kramer und der FC Schalke 04 treffen auf den FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat die Länderspielpause genutzt, um sein Offensivspiel zu verbessern.

"Wir haben viel an der Präzision in der Offensive gearbeitet. Ich wollte die Abschlussqualität verbessern", sagte Trainer Frank Kramer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) gegen Bayern-München-Schreck FC Augsburg.

Die bayerischen Schwaben hätten, so der S04-Coach, ihre Spiele in den letzten Partien im Gegensatz zu den ersten fünf Spielen angepasst. Kramer: "Sie spielen griffig gegen den Ball. Das nehmen wir an und wollen uns durchsetzen."

Sportdirektor Rouven Schröder will mit den Königsblauen am Sonntag - wenn möglich - einen Sieg gegen den FCA feiern. "Wieder ein Heimspiel, wieder 60.000, die uns nach vorne peitschen. Es darf aber keiner glauben, dass es ein Selbstläufer wird. Wir müssen alles dafür tun, dass Schalke in der Liga bleibt", appellierte er.